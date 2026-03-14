Carlos Díaz Gandía ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento agli occhi. Ora può ballare senza il timore che il sudore faccia scivolare gli occhiali, e potrà anche addormentarsi sul divano senza rischiare di romperli. La sua esperienza riguarda un miglioramento della vista che gli permette di vivere le sue passioni senza inconvenienti legati agli occhiali.

Vivere il palco con occhi nuovi. Ballare senza doversi preoccupare del sudore che impregna e trascina via gli occhiali dal viso. Carlos Díaz Gandía, coreografo spagnolo che negli ultimi anni ha lavorato con artisti come Mahmood e Gaia, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Senza più bisogno di montature e lenti. Lo scorso 27 febbraio si è sottoposto a un intervento di chirurgia refrattiva presso la clinica oculistica Baviera, correggendo i difetti di miopia e astigmatismo con cui conviveva fin da piccolo. “Sarò molto più libero nei movimenti. Gli occhiali sono un limite per i ballerini perché durante l’attività fisica tendono a cadere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono operato agli occhi. Quando ballavo mi scivolavano gli occhiali per il sudore e li pestavo, ora potrò addormentarmi sul divano senza paura di romperli”: parla Carlos Díaz Gandía

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