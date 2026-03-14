Mi laureo voglio un' alternativa alla strada | dalle vie alle case così è cambiata la mappa della prostituzione a Monza

A Monza, nella zona industriale, si concentra la maggior parte delle attività di prostituzione, principalmente di notte. Le donne e le persone transgender sono le principali coinvolte in questa realtà che è cambiata nel tempo, passando dalle vie alle aree di case e strutture. La mappa della prostituzione nella città si è evoluta, con questa zona che rappresenta il punto di maggiore presenza di persone coinvolte.

Dalla strada agli appartamenti, tra sfruttamento e libera scelta. Qualcuno mette da parte i soldi per tornare a casa, Alma invece ha quasi in mano una laurea. Come cambia la prostituzione in città e come viene tutelato chi lavora in strada Il trend del mercato della prostituzione si sta spostando in modo esponenziale verso il cosiddetto ‘indoor’: case, appartamenti, alberghi. “In strada a Monza restano poche donne. Laureati in "fuga" da Monza: "Guadagnavo 1.200 euro al mese, oggi ho uno stipendio da 7mila" . 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati La mappa dei beni confiscati alla mafia a Monza e Brianza: che fine fanno case e proprietà della criminalitàSeconda provincia per presenza di ‘ndrangheta in Lombardia che è a sua volta la seconda regione d’Italia per infiltrazione dell’organizzazione... Leggi anche: Dalle celle alle case, l'angolo di Monza che rinasce: chi c'è dietro i nuovi super appartamenti (e quanto costano)