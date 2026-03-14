Mi chiamo Cristina il nuovo podcast di Radio24 sulla principessa ribelle del Risorgimento
Il nuovo podcast di Radio24 racconta la vita di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, nota come la principessa ribelle del Risorgimento. La serie segue il suo percorso tra Milano, Parigi, Roma e Costantinopoli, evidenziando le tappe principali della sua presenza nei salotti e nelle battaglie del XIX secolo. La narrazione si concentra sugli eventi che hanno caratterizzato il suo ruolo durante quel periodo storico.
Da Milano a Parigi, da Roma a Costantinopoli, dai salotti alle battaglie risorgimentali, la principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso è stata protagonista della sua epoca. Ha fatto la storia, ma la storia l’ha dimenticata. 24Ore Podcast e Radio 24 presentano Mi chiamo Cristina. Vita ribelle della principessa del Risorgimento, podcast scritto e narrato da Rossana de Michele e con Ambra Angiolini che interpreta e dà voce a Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Il podcast sarà presentato a Milano, a Palazzo Reale il 18 Marzo alle 18.00, nel corso di un evento organizzato da Radio 24 - 24Ore Podcast in collaborazione con il Comune di Milano, Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento e 24 ORE Cultura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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