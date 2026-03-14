Il nuovo podcast di Radio24 racconta la vita di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, nota come la principessa ribelle del Risorgimento. La serie segue il suo percorso tra Milano, Parigi, Roma e Costantinopoli, evidenziando le tappe principali della sua presenza nei salotti e nelle battaglie del XIX secolo. La narrazione si concentra sugli eventi che hanno caratterizzato il suo ruolo durante quel periodo storico.

Da Milano a Parigi, da Roma a Costantinopoli, dai salotti alle battaglie risorgimentali, la principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso è stata protagonista della sua epoca. Ha fatto la storia, ma la storia l’ha dimenticata. 24Ore Podcast e Radio 24 presentano Mi chiamo Cristina. Vita ribelle della principessa del Risorgimento, podcast scritto e narrato da Rossana de Michele e con Ambra Angiolini che interpreta e dà voce a Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Il podcast sarà presentato a Milano, a Palazzo Reale il 18 Marzo alle 18.00, nel corso di un evento organizzato da Radio 24 - 24Ore Podcast in collaborazione con il Comune di Milano, Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento e 24 ORE Cultura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mi chiamo Cristina, il nuovo podcast di Radio24 sulla “principessa ribelle del Risorgimento”

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