Alle prime ore del mattino di venerdì, le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi in gran parte del Nord Italia. La temperatura si mantiene stabile, e non sono previsti particolari fenomeni meteorologici durante le prime ore del giorno. Le condizioni del tempo sono generalmente calme, con poche variazioni rispetto alle giornate precedenti.

meteo venerdì mattina ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano con di tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle regioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-03-2026 ore 06:15

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