Meteo | Previsioni per domenica 15 marzo

Per domenica 15 marzo a Modena sono previste condizioni di cielo prevalentemente parzialmente nuvoloso, con nubi che si intensificano nel pomeriggio portando deboli piogge. La sera si attendono schiarite e nessuna precipitazione. Le temperature sono stimate intorno allo zero, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un andamento meteorologico stabile e senza particolari variazioni nel corso della giornata.

A Modena cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. schiarite la sera, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1848m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura emiliana nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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