Un vortice proveniente dal Nord Atlantico si sta dirigendo verso l’Italia, portando con sé piogge intense e neve che potrebbe accumularsi fino a un metro. Dopo settimane di temperature miti e condizioni climatiche insolite, il meteo cambia drasticamente. Le previsioni indicano un ritorno dell’inverno con condizioni atmosferiche avverse in molte regioni del paese.

Dopo settimane di clima anomalo e temperature quasi primaverili, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario. Il fine settimana sarà segnato da un deciso ritorno del maltempo, con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che interesserà soprattutto il Nord-Ovest. Le correnti fredde in arrivo dall’Atlantico stanno per cambiare radicalmente il quadro meteorologico: alle giornate miti con punte oltre i 20 gradi si sostituiranno precipitazioni intense, un marcato sbalzo termico e il ritorno della neve anche a quote relativamente basse per il periodo. Secondo le previsioni dei meteorologi, la causa di questo repentino peggioramento è un profondo vortice nord-atlantico carico di aria fredda, destinato a colpire con particolare intensità Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, l’inverno torna all’improvviso: vortice dal Nord Atlantico porta piogge e neve fino a un metro

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