Metano tossico | i Carabinieri salvano un uomo

I Carabinieri sono intervenuti a Megliadino San Vitale per salvare un uomo da una fuga di metano che aveva contaminato l’aria del luogo. L’intervento si è reso necessario per prevenire rischi per la salute e permettere l’evacuazione dell’area. Nessun dettaglio su eventuali danni o altre persone coinvolte è ancora stato reso noto.

Un intervento tempestivo ha evitato una catastrofe imminente a Megliadino San Vitale, dove l’aria era diventata velenosa per la fuoriuscita di metano. L’uomo in stato critico è stato estratto con successo dai carabinieri e dai vigili del fuoco che hanno lavorato ore intere per bonificare il luogo. La vita spesso dipende da pochi istanti decisivi, come dimostrato dall’accaduto l’11 marzo scorso nel territorio padovano. Una chiamata al 112 aveva segnalato un rischio suicidario all’interno di un’abitazione, ma ciò che i soccorritori hanno trovato sul posto era ben più grave: l’edificio era saturo di gas metano a causa della manomissione dell’impianto principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metano tossico: i Carabinieri salvano un uomo Articoli correlati Leggi anche: «Sto soffocando»: i carabinieri salvano un uomo da una valanga Incendio in una struttura di accoglienza: carabinieri salvano un uomo intrappolatoPaura nel primo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio a Canosa di Puglia, dove un incendio è divampato all’interno della struttura ricettiva “Queen... Aggiornamenti e notizie su Metano tossico Discussioni sull' argomento Gas tossico da un’ampolla, scatta l’emergenza chimica e lezioni interrotte ad Acri; Fuga di gas tossico all’istituto Crea di Acri: evacuata la scuola, tre persone in ospedale; Fuga di gas tossico, paura in Calabria: evacuata scuola. Gas tossico da un’ampolla, scatta l’emergenza chimica e lezioni interrotte ad Acri https://gazzettadelsud.it/p=2183124 - facebook.com facebook