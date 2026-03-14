Meta taglia il 20% del personale per finanziare 600

Meta ha annunciato un taglio del 20% del suo personale, corrispondente a circa 16.000 dipendenti, per riorganizzare le risorse e finanziare nuovi investimenti. La decisione riguarda tutte le aree dell'azienda e rappresenta una delle riduzioni più significative nella storia recente dell’azienda. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato interno, senza dettagli sui tempi o sui criteri di selezione.

Un piano di ridimensionamento che potrebbe colpire fino al 20 percento del personale di Meta, pari a circa 16.000 dipendenti su un totale di quasi 79.000, è emerso come necessità per bilanciare i costi dell’investimento nell’intelligenza artificiale. Il CEO Mark Zuckerberg sta scommettendo 600 miliardi di dollari su infrastrutture e tecnologia AI fino al 2028, creando una tensione tra la crescita tecnologica e la stabilità occupazionale. Un portavoce aziendale ha definito queste notizie come speculazioni su approcci teorici, senza confermare date o numeri finali. L’impatto si estende oltre i confini aziendali, toccando il tessuto produttivo globale dove l’automazione inizia a sostituire intere squadre con singoli individui. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta taglia il 20% del personale per finanziare 600 Articoli correlati Marin Cilic taglia il traguardo delle 600 vittorie ATP: rivive l’emozione del debutto e la storica sfida con Federer.Marin Cilic ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera tennistica: 600 vittorie nel circuito ATP. Asml al centro del mondo tech: produce ricavi da record ma taglia il personaleNon c’è dubbio: Asml, il gigante della litografia ultravioletta basato in Olanda, è l’azienda più importante d’Europa. Village girl marries a disabled CEO. Instead of suffering, she is pampered by his whole family!