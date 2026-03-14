A Messina, una donna è stata trovata morta dopo essere stata accoltellata 30 volte dall’ex compagno. La vittima, Daniela Zinnanti, è deceduta sul luogo dell’aggressione, avvenuta nel suo appartamento. L’uomo, identificato come Santino Bonfiglio, è stato arrestato poco dopo. La scena si è svolta in un contesto di violenza domestica che ha portato alla tragedia.

La violenza domestica a Messina ha lasciato un bilancio tragico: Daniela Zinnanti è stata uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio. L’autopsia eseguita oggi al Papardo rivela una dinamica spietata di aggressione fisica estrema. La donna, tramortita da un colpo alla nuca con un tondino in ferro, è stata successivamente accoltellata almeno trenta volte. L’esame medico condotto dal dottor Alessio Asmundo conferma che la vittima ha tentato di difendersi prima di soccombere. Le ferite alle mani sono la prova tangibile di questa resistenza finale contro l’aggressore. I consulenti della difesa e della famiglia, professori Sapienza e Bondì, hanno assistito all’iter diagnostico nell’obitorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: tramortita e accoltellata 30 volte, la fine

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