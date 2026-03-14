Messina autopsia Zinnanti | tramortita e accoltellata 30 volte da ex compagno

A Messina è stata effettuata l’autopsia sulla vittima Zinnanti, trovata morta dopo essere stata colpita con almeno 30 fendenti dall’ex compagno. L’uomo aveva già scontato una condanna per aver aggredito un’altra ex partner. La donna è stata trovata tramortita prima di essere accoltellata e uccisa. La polizia sta continuando le indagini sulla vicenda.

Daniela Zinnanti, ladonna brutalmente uccisa a Messina dall’ex compagnoSantino Bonfiglio lo scorso lunedì,avrebbe tentato di difendersi prima di soccombere, stando ai primi risultati dell’autopsia svolta oggi. L’esame autoptico, affidato almedico legale Alessio Asmundodopo il conferimento dell’incarico da parte della Procura, ha fornitonuovi dettagli sul caso. Presenti all’obitorio dell’ospedale Papardoanche i consulenti designati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti: iprofessori Daniela Sapienza e Antonino Bondì. Leindaginicompiute sul femminicidio compiuto a Messinasuggeriscono che Bonfiglio abbia utilizzato un tondino in ferroper forzare la finestra della camera da letto,introducendosi nell’abitazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Messina, autopsia Zinnanti: tramortita e accoltellata 30 volte da ex compagno Articoli correlati Femminicidio di Daniela Zinnanti, l’autopsia: donna tramortita con un tondino poi accoltellata 30 volteSecondo l'autopsia Santino Bonfiglio, il killer reo confesso, ha prima colpito con un tondino Daniela Zinnanti, poi l'ha uccisa sferrandole 30... Messina: tramortita e accoltellata 30 volte, la fineLa violenza domestica a Messina ha lasciato un bilancio tragico: Daniela Zinnanti è stata uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio. Aggiornamenti e notizie su Messina autopsia Zinnanti tramortita e... Discussioni sull' argomento Femminicidio Messina: autopsia, vittima tramortita e poi accoltellata 30 volte; Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall’ex. Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, autopsia: tramortita e accoltellata 30 volteLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, autopsia: tramortita e accoltellata 30 volte ... tg24.sky.it Femminicidio di Daniela Zinnanti, l’autopsia: donna tramortita con un tondino poi accoltellata 30 volteSecondo l'autopsia Santino Bonfiglio, il killer reo confesso, ha prima colpito con un tondino Daniela Zinnanti, poi l'ha uccisa sferrandole 30 coltellate ... fanpage.it Femminicidio Messina, Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall'ex x.com Tramortita e accoltellata 30 volte: così è morta Daniela Messina: l'autopsia rivela un accanimento dell'assassino sul... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook