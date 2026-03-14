Messina | auto si ribalta 86enne muore per malore

A Patti, sulla strada statale 113, un'auto si è ribaltata e ha causato la morte di un uomo di 86 anni. L'incidente è avvenuto mentre l'automobilista era alla guida, ma si è verificato anche un malore che ha portato al ribaltamento del veicolo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

La tragedia ha colpito la provincia di Messina dove, sulla strada statale 113 nel territorio di Patti, un automobilista di 86 anni ha perso la vita dopo che il veicolo è uscito di carreggiata e si è ribaltato. L’incidente si è verificato ieri nella località Valle di Tindari, tra i chilometri 69 e 70 dell’asse viario, coinvolgendo Vincenzo Sottile, originario di Basicò ma residente a Salerno. Le prime ricostruzioni indicano che probabilmente un improvviso malore abbia causato lo sbandamento dell’Alfa Romeo 156 guidata dalla vittima. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, non è stato possibile salvare l’uomo. La gestione della scena ha richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale per permettere l’arrivo delle squadre di soccorso e delle forze dell’ordine, con conseguente rallentamento del traffico gestito dall’Anas. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: auto si ribalta, 86enne muore per malore Articoli correlati Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia: ipotesi malore del conducenteTremendo incidente alla Riviera di Chiaia, a Napoli: un'automobile si è ribaltata. Roma, investita da un’auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli(Adnkronos) – Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. Altri aggiornamenti su Messina auto si ribalta 86enne muore... Temi più discussi: Paura nella notte nel Messinese, auto travolge altro mezzo parcheggiato e si ribalta: tre feriti. Al via le indagini; Gravissimo incidente sulla SS13, auto si ribalta: un morto, la Polizia sul posto; Patti, auto si ribalta sulla Statale 113: muore un uomo di 86 anni; Dramma sulla statale 113, auto si ribalta muore un uomo. Dramma sulla statale 113, auto si ribalta muore un uomoUn drammatico incidente stradale si è verificato oggi lungo la strada statale 113, nei pressi della frazione Locanda, a poca distanza dal santuario di Tindari. Per cause che restano ancora […] ... blogsicilia.it Paura nella notte nel Messinese, auto travolge altro mezzo parcheggiato e si ribalta: tre feriti. Al via le indaginiAmbulanza di notte (Imagoeconomica)Ambulanza di notte (Imagoeconomica) Sono stati dei momenti di forte apprensione ... msn.com Femminicidio Messina, Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall'ex x.com Tramortita e accoltellata 30 volte: così è morta Daniela Messina: l'autopsia rivela un accanimento dell'assassino sul... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook