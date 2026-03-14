Mercedes-Benz aperti gli ordini della nuova GLB hybrid

Da oggi è possibile ordinare la nuova Mercedes-Benz GLB hybrid, la versione ibrida del SUV compatto della Stella. L’auto si aggiunge alla gamma con una versione completamente elettrica, offrendo ai clienti un’opzione ibrida. Gli ordini sono aperti e la vettura è disponibile per l’acquisto. La Mercedes-Benz GLB hybrid rappresenta una novità per il segmento dei SUV di dimensioni compatte.

(Adnkronos) – Sono aperti da oggi gli ordini per la nuova Mercedes-Benz GLB hybrid, la versione elettrificata del SUV compatto della Stella che si affianca alla variante 100% elettrica della gamma. Il prezzo d’ingresso parte da 49.516 euro per la GLB 180 ADVANCED da 136 CV, dotata di sistema mild hybrid a 48 Volt. La nuova GLB hybrid è proposta con trazione anteriore o integrale 4MATIC e in tre livelli di potenza – 136, 163 e 190 CV, tutti affiancati da un motore elettrico a 48 Volt capace di garantire un overboost di circa 30 CV. Sul fronte tecnico, la GLB 180 si distingue per un consumo medio inferiore ai 6 litri per 100 chilometri, valore che la colloca tra i modelli più efficienti della gamma SUV Mercedes-Benz. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Mercedes GLB ibrida: 190 CV, 7 posti e ordini apertiMercedes-Benz ha aperto le prenotazioni per la nuova GLB ibrida, un modello che si posiziona come alternativa alla versione elettrica pura. MERCEDES-BENZ lancia la nuova CLA Hybrid(Adnkronos) – Mercedes-Benz amplia la nuova famiglia CLA introducendo la versione hybrid a 48 volt, che si affianca alla variante 100% elettrica e... Nuova Mercedes GLB: LA 7 POSTI per FAMIGLIA è TUTTA NUOVA. ANCHE BRIDA 48 Volt, ARRIVA A MARZO Tutti gli aggiornamenti su Mercedes Benz aperti gli ordini della... Temi più discussi: Open Day Mercedes-Benz a Monza: porte aperte in viale Campania; Mercedes-Benz VLE: 5 metri e 30 di opulenza elettrica su quattro ruote (sterzanti) - VIDEO | Quattroruote.it; Mercedes VLE: le foto della nuova limousine elettrica; Mercedes VLE, la grande limousine che reinventa il van. Mercedes apre gli ordini per la nuova GLB hybridOrdini aperti per la nuova Mercedes GLB hybrid, il Suv realizzato sulla nuova piattaforma MMA, acronimo di Mercedes-Benz Modular Architecture che, nella variante elettrificata rappresenta un'alternati ... ansa.it Ridefinire lo spazio per una nuova era: la nuova Mercedes-Benz VLE elettricaCon la presentazione della nuova Mercedes-Benz VLE completamente elettrica, la Casa di Stoccarda inaugura una nuova era per la propria gamma, aprendo un capitolo inedito nella storia dei suoi veicoli ... megamodo.com SL Roadster o Ali di Gabbiano Un confronto che vede entrambe vincitrici. Scopri i classici Mercedes-Benz: https://mb4.me/wm2oalLH #MBClassic #300SL #300SLRoadster #AliDiGabbiano - facebook.com facebook