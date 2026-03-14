Merate | scooter sfonda tre studenti investiti

Questa mattina a Merate, all’ingresso dell’Istituto Francesco Viganò, uno scooter è finito contro un muro e ha investito tre studenti. L’incidente è avvenuto mentre le persone si dirigevano verso le lezioni e ha provocato ferite tra gli adolescenti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Una mattina di marzo, proprio all’ingresso dell’Istituto Francesco Viganò a Merate, la corsa per arrivare in classe si è trasformata in un incidente stradale che ha coinvolto quattro adolescenti. Un sedicenne alla guida di uno scooter 125cc, nel tentativo di superare il traffico fermo davanti ai cancelli, ha urtato un veicolo e perso il controllo, finendo per investire tre compagni di scuola sul marciapiede. Nessuno dei quattro coinvolti ha riportato traumi gravi, ma l’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari dell’Areu e dei volontari della Croce Bianca di Merate e della Croce Rossa di Casatenovo. L’incidente si è verificato nell’orario tipico dell’arrivo degli studenti, momento in cui la strada si trasforma in una zona critica per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Merate: scooter sfonda, tre studenti investiti Articoli correlati Svaligiato bar ad Agropoli, ladro in scooter sfonda la vetrina: indagini in corsoUn furto è stato messo a segno la scorsa notte ai danni del Bar Mercà Bistrot ad Agropoli, situato all'interno dell'area mercatale. Leggi anche: Pedoni investiti da uno scooter: quattro feriti, uno in codice rosso