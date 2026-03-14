Meloni e Ceccanti | un video per il Sì oltre i partiti

Giorgia Meloni ha condiviso un video di Stefano Ceccanti in cui invita i cittadini a votare Sì al referendum, cercando di coinvolgere anche chi non appartiene ai partiti politici. L’obiettivo è promuovere il voto favorevole senza limitarsi alle logiche partitiche. La proposta viene presentata come un appello diretto ai cittadini, al di fuori delle fazioni politiche.

Giorgia Meloni rilancia un video di Stefano Ceccanti per invitare i cittadini a votare Sì al referendum, superando le divisioni partitiche. L’iniziativa mira a focalizzare l’attenzione sul merito della riforma e sulla necessità di separare le funzioni dell’ordinamento giudiziario. Il presidente del Consiglio ha scelto di condividere il messaggio di un esponente del centrosinistra per dimostrare che la questione trascende gli schieramenti politici tradizionali. La strategia punta a costruire una base di consenso trasversale basata su principi costituzionali condivisi. La strategia del dialogo oltre gli schieramenti. La mossa politica di Giorgia Meloni si distingue per la scelta di utilizzare come portavoce un interlocutore proveniente da un campo opposto all’attuale governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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