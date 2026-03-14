Un’indagine ha scoperto che alcuni medici pro-migranti avrebbero falsificato certificati per facilitare l’uscita dei migranti dai Centri di Permanenza Richiedenti Asilo. Tra le persone coinvolte si parla di una presunta “lobby” di professionisti con orientamenti di sinistra, che ostacolano i trasferimenti e le espulsioni di chi entra illegalmente nel paese. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni sui flussi migratori e le relative procedure.

Non bastavano le toghe rosse a boicottare i trasferimenti dei migranti clandestini nei Cpr: c’è anche una “lobby” di medici con idee di sinistra che impedisce al governo di mettere in pratica i provvedimenti di espulsione di chi entra in Italia senza averne diritto. Lo ha scoperto la Procura di Ravenna, che ha sospeso tre medici colpevoli e ne ha indagati altri otto per aver redatto certificati medici anti-Cpr per aiutare gli stranieri visitati presso Asl e strutture pubbliche. Medici pro migranti sospesi dal servizio a Ravenna. Il Gip Federica Lipovscek del Tribunale di Ravenna ha disposto l’interdizione dalla professione medica per 10 mesi per tre degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Medici pro-migranti falsificavano i certificati per svuotare i Cpr. “Sì, dai, facciamo il culo agli sbirri…”

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