Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si tengono dal 6 al 15 marzo, con la cerimonia d’apertura all’Arena di Verona. Durante i nove giorni di competizioni, sono in programma 79 medaglie suddivise in sei sport diversi. Il medagliere vede l’Italia al quarto posto con un numero record di medaglie conquistate finora.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Cina 14 10 13 37 2. USA 10 5 5 20 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record in quarta posizione

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