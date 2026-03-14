Una vita controcorrente. A Weston McKennie non è mai piaciuta la via più semplice fin da quando, da giovanissimo, si è avvicinato al calcio pur essendo tra gli sport meno popolari del suo paese. E pure alla Juve, prima dell'avvento di Spalletti, la sua posizione è stata sempre in bilico. L'americano ha scelto il podcast The Cooligans per confessarsi, tra i problemi di peso, le critiche e gli haters sui social. "Penso che se le persone avessero tempo di conoscermi davvero, molte delle cose che scrivono online non le direbbero mai di persona. Ad esempio il tema del peso non è un segreto, è qualcosa di cui si è parlato. Per molto tempo sono riuscito a farla franca perché ero giovane e riesco a correre tanto - ammette McKennie -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McKennie: "Haters, venite a dirmi le cose in faccia. Il peso? A lungo l'ho fatta franca, poi..."

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