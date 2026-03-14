La stella francese tornerà in campo per la partita di ritorno contro il Manchester City. La sua presenza è vicina, dopo un periodo di assenza. La notizia è stata comunicata dalla redazione di JustCalcio.com. La partita si svolgerà nei prossimi giorni, con la partecipazione del giocatore prevista per questa occasione.

2026-03-13 22:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La stella francese è vicina al ritorno. Il Real Madrid è fiducioso che Kylian Mbappe potrà tornare dall’infortunio quando affronterà il Manchester City nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League la prossima settimana. Mbappe ha saltato le ultime quattro partite dei Los Blancos a causa di un infortunio al ginocchio. La sua assenza non si è fatta sentire nell’andata contro il City, quando una tripletta di Federico Valverde ha regalato al Real Madrid una straordinaria vittoria per 3-0 al Santiago Bernabeu.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Mbappe tornerà per la gara di ritorno del Manchester City

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