Mbappé pronto a brillare nell’incontro da brividi contro il Manchester City

Kylian Mbappé si sta preparando per l'incontro tra il suo team e il Manchester City, con l'obiettivo di essere in campo. Il calciatore francese sta continuando il percorso di recupero e sembra destinato a partecipare alla partita. La sfida tra le due squadre si avvicina e l’attaccante si sta allenando con impegno per tornare disponibile.

"> Kylian Mbappé Avanza Nel Processo di Recupero. Kylian Mbappé, la stella del Paris Saint-Germain, sta facendo progressi significativi nel suo percorso di recupero. Venerdì, ha ripreso i lavori con il pallone, un passo cruciale verso il possibile rientro in campo. Le sue condizioni fisiche sono tenute sotto stretto monitoraggio dallo staff medico del club, che ha come obiettivo primario garantirne la massima efficienza. Il 24enne attaccante ha dovuto affrontare un infortunio che lo ha costretto a rimanere ai margini della squadra nelle ultime settimane. Questo rinvio ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi del PSG, soprattutto in vista di un’importante sfida contro il Manchester City in Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mbappé pronto a brillare nell’incontro da brividi contro il Manchester City. Articoli correlati Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”. Leggi anche: Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positiva Mbappé MVP vs Manchester City Altri aggiornamenti su Manchester City Argomenti discussi: Pronostici Real Madrid - Manchester City: il City ipoteca il passaggio del turno all'andata. Real, Mbappé quasi pronto: potrebbe tornare in campo nel match di ritorno col CityDopo quasi tre settimane lontano dai campi a causa di una distorsione al ginocchio sinistro, Kylian Mbappé sembra pronto a tornare in campo. L’attaccante. tuttomercatoweb.com Arriva la conferma: niente Manchester City per Mbappé, il francese salterà la gara d'andataKylian Mbappé salterà il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, in programma domani. tuttomercatoweb.com