Le riprese della quinta e ultima stagione di Mayor of Kingstown sono iniziate a Pittsburgh, in Pennsylvania. La conferma arriva da Paramount+, che ha annunciato ufficialmente l’avvio delle lavorazioni. La serie vede protagonista Jeremy Renner nel ruolo di un negotiator che lavora per mantenere l’ordine in una cittadina segnata da tensioni e conflitti. La produzione coinvolge diversi membri del cast e della troupe.

Le strade di Kingstown si preparano a chiudere i conti. Paramount+ ha ufficializzato annunciato l’inizio delle riprese a Pittsburgh, in Pennsylvania, della quinta e ultima stagione di Mayor of Kingstown. La trama dei nuovi episodi riprenderà dai tragici eventi del finale della quarta stagione. Dopo l’omicidio di Tracy e la spietata vendetta inflitta a Callahan da Mike (Renner) e Kyle (Taylor Handley), l’equilibrio della città verrà messo a durissima prova dall’arrivo di una nuova minaccia legale. La novità più rilevante di questa stagione finale è l’ingresso nel cast di David Morse (The Green Mile, House) nel ruolo di Russell Hardy. L’attore, regular della serie, interpreterà un integerrimo agente dell’FBI inviato a Kingstown per dare la caccia al “fuggitivo” Callahan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mayor of Kingstown: al via le riprese della quinta e ultima stagione con Jeremy Renner

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Jeremy Renner è uno degli attori più riconoscibili del cinema contemporaneo. Nato il 7 gennaio 1971 negli Stati Uniti, Renner ha costruito una carriera solida grazie alla sua intensità interpretativa e alla capacità di adattarsi a ruoli molto diversi tra loro. Il grand - facebook.com facebook