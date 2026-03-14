Maxi blitz interforze tra il Garda e Montichiari | chiusa una discoteca e pioggia di espulsioni

Un'operazione interforze ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco nel Garda e a Montichiari. Durante il blitz sono state chiuse una discoteca e sono state effettuate numerose espulsioni. L’intervento ha visto la partecipazione anche di Ats e delle Polizie Locali, che hanno lavorato senza sosta sul territorio provinciale.

Imponente operazione coordinata dal Questore Sartori: controlli a tappeto su locali, strade e piazze. Nel mirino lavoro nero, immigrazione clandestina e sicurezza nei luoghi del divertimento Una mobilitazione massiccia che ha impegnato Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, insieme ad Ats e Polizie Locali, per un monitoraggio senza sosta del territorio provinciale. Dalla giornata di giovedì fino alle prime luci dell'alba di oggi, un dispositivo interforze ha setacciato le aree del Garda - tra Desenzano, Lonato, Salò e Roè Volciano - e il comune di Montichiari, seguendo le direttive del Questore Paolo Sartori emerse durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Arresti per rapina in gioielleria e una discoteca chiusa. I maxi controlli di polizia e carabinieriNotte di controlli straordinari delle forze dell'ordine, quella tra sabato 17 e domenica 18 gennaio.