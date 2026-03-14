Max Mara Eliadi | Lana stretch vestibilità e cura del top

Max Mara Eliadi presenta un top realizzato in lana stretch, pensato per offrire una vestibilità comoda e aderente. La cura dei dettagli si traduce in un capo che combina praticità e stile. Nell'articolo viene specificato che contiene link di affiliazione, con possibili commissioni per acquisti fatti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per il cliente.

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