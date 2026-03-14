Max Alexander | il bambino sarto che ha sfilato a Parigi

Durante la Paris Fashion Week, un bambino di dieci anni di Los Angeles ha sfilato con quindici creazioni fuori calendario presso il palazzo dell’Opéra Garnier. Max Alexander ha mostrato i suoi abiti in un evento che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La sua partecipazione si è svolta nel corso di una delle settimane della moda più importanti al mondo.

Max Alexander, un bambino di dieci anni residente a Los Angeles, ha presentato quindici creazioni fuori calendario durante la Paris Fashion Week presso il palazzo dell’Opéra Garnier. La sua storia inizia quattro anni prima, quando, all’età di soli quattro anni, comunicò alla madre Sherri Madison di essere già un sarto, chiedendo solo un manichino per dimostrare le sue capacità. Oggi, con sei milioni e mezzo di follower sul profilo Instagram gestito dalla madre, Max è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati come lo stilista più giovane al mondo. L’evento si colloca nel contesto della pandemia da Covid-19, periodo in cui la madre, artista che realizza sculture di cartone, cercava di alleggerire il peso del lockdown offrendo al figlio uno spazio creativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Alexander: il bambino sarto che ha sfilato a Parigi Articoli correlati Leggi anche: "Mamma, sono un sarto". Storia di Max Alexander il prodigio con ago e filo che ha solo dieci anni Leggi anche: Max Alexander frequenta la quarta elementare e ha un talento precoce per la moda, tanto da organizzare uno show a Parigi, nel pieno delle sfilate. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Max Alexander Temi più discussi: A soli 9 anni, Max Alexander debutta come stilista alla Paris Fashion Week; Questa sfilata è stata disegnata da ...un bambino di dieci anni; A soli 10 anni sfila alla Paris Fashion Week: Max Alexander fa la storia della moda; Chi è Max Alexander, lo stilista prodigio di 10 anni che ha sfilato a Parigi. Max Alexander, il bambino-stilista della Paris Fashion WeekMax Alexander, stilista di soli 9 anni, ha fatto il suo debutto alla PFW con una collezione colorata ed estrosa e ha conquistato il pubblico. mam-e.it A soli 9 anni, Max Alexander debutta come stilista alla Paris Fashion WeekUn manichino di cartone, poi la prima sfilata a Denver e infine il palcoscenico più ambito del mondo: Max Alexander è ufficialmente il più giovane stilista di sempre ad aver presentato una collezione ... vanityfair.it Il primo show europeo di Max Alexander è stato un piccolo successo: biografia e fenomenologia dell'enfant prodige che drappeggia couture da quando aveva 4 anni. - facebook.com facebook Un manichino di cartone, poi la prima sfilata a Denver e infine il palcoscenico più ambito del mondo: Max Alexander è ufficialmente il più giovane stilista di sempre ad aver presentato una collezione durante la settimana della moda parigina x.com