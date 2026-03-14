Maurizio Landini in visita alle baracche? Gli immigrati le incendiano

Maurizio Landini ha visitato il ghetto di Borgo Mezzanotte, incontrando i lavoratori stranieri che risiedono nelle baraccopoli vicino a Foggia. Durante la visita, sono state segnalate alcune incendi di baracche nel quartiere, creando un collegamento diretto tra l’evento e la presenza del leader sindacale. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali.

Coincidenze, certo. Epperò clamorose. Succede che Maurizio Landini va a visitare il ghetto di Borgo Mezzanotte per un incontro con i lavoratori stranieri che vivono nella baraccopoli a pochi chilometri da Foggia. Solo che, dopo l’intervento del segretario della Cgil, nella bidonville divampa un incendio. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46802062 E pure grosso. Quattro baracche sono state avvolte dalle fiamme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, evitando che le fiamme si propagassero ad altre strutture vicine. Secondo le prime informazioni non si registrano persone ferite o coinvolte nell’incendio. Nel corso dell’incontro, Landini... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini in visita alle baracche? Gli immigrati le incendiano Articoli correlati Ostia, baracche per gli immigrati sul lungomare. FdI: "È un'area turistica""Non possiamo non evidenziare tutte le perplessità che ruotano attorno al progetto che prevede da parte del Comune di Roma la realizzazione sul... Maurizio Landini, che imbarazzo: "Le vede quelle bandiere rosse?"Per qualcuno i social sono la nuova “tv”, per capacità di entrare nella realtà a tempo zero, leggerla e quasi anticipare il futuro annusando l’aria... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maurizio Landini Temi più discussi: Tour di Landini a Foggia: focus su superamento dei ghetti, vendita di Iveco e ragioni del no al Referendum - FoggiaToday; Referendum giustizia, Maurizio Landini a Perugia per spiegare le ragioni del No; Effetto Landini sulla Cgil: i lavoratori attivi guardano alla Cisl; La giornata bresciana di Maurizio Landini inizia dalla Iveco. MAURIZIO LANDINI Maurizio Landini a Foggia il 13 marzo: si parlerà di lavoro, diritti e referendumMaurizio Landini, segretario generale della Cgil, sarà a Foggia per una giornata dedicata a lavoro, diritti, democrazia e Costituzione ... statoquotidiano.it Landini in campo: Dico no al referendum e alle false polemicheIl segretario Cgil tra il voto e la torta lanciata dalle attiviste. Che rivendicano: Gesto ironico contro un sindacato distante ... bologna.repubblica.it Baracche incendiate a Borgo Mezzanone, nessun ferito cronaca Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve hanno domato le fiamme. Subito dopo la visita del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, a Borgo Mezzanone, sono state incen - facebook.com facebook Maurizio Landini a Fanpage sul referendum sulla Legge Meloni/Nordio: “Serve ad affermare un controllo centrale della politica anche sulla magistratura e su tutti i cosiddetti poteri intermedi. La democrazia esiste nel nostro Paese proprio perché ci sono so x.com