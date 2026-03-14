Matteo Messina | 17 anni calcio e cucina spezzati da

Un incidente stradale ha causato la morte di Matteo Messina, un ragazzo di 17 anni. Era appassionato di calcio e frequentava un istituto alberghiero. La sua scomparsa ha sconvolto amici e familiari, lasciando un vuoto nel quartiere. La notizia si è diffusa rapidamente, portando attenzione sulla tragedia che ha coinvolto il giovane.

Un tragico scontro stradale ha spezzato la vita di Matteo Messina, diciassettenne promettente calciatore e studente dell’istituto alberghiero. L’incidente è avvenuto il pomeriggio dell’11 marzo sulla strada statale 113 a Cefalù, coinvolgendo lo scooter del ragazzo e un’automobile. Il giovane, che avrebbe raggiunto la maggiore età ad agosto, stava rientrando dalla scuola dopo una giornata di formazione culinaria quando si è verificato l’impatto frontale con una Citroen C3. Nonostante i soccorsi immediati, le lesioni riportate si sono rivelate fatali per il ragazzo, strappandolo alla sua famiglia e alla comunità di Campofelice di Roccella. La duplice vocazione tra campo da gioco e cucina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matteo Messina: 17 anni, calcio e cucina spezzati da Articoli correlati Mafia, tre anni dall’arresto del boss Matteo Messina DenaroRicorre il terzo anniversario dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto pochi mesi dopo la cattura. Palermo: la Procura generale chiede 12 anni per Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina DenaroIl sostituto procuratore generale di Palermo Carlo Marzella ha chiesto la condanna a 12 anni di Giovanni Luppino, l’imprenditore di Campobello di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Matteo Messina Temi più discussi: Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anni; Campofelice di Roccella a lutto per la tragica morte di Matteo Messina; Motociclista muore sulla statale per Cefalù, aveva 17 anni; Incidente sulla statale 113 a Cefalù, muore un ragazzo di 17 anni: viaggiava su una moto. Cerda piange Matteo Messina, morto a 17 anni in un incidente in moto a CefalùCerda piange Matteo Messina, morto a 17 anni in un incidente in moto a Cefalù. Una promessa del calcio e un giovane pieno di vita ... quotidianodiragusa.it Cefalù, tragedia sulla statale 113: muore a 17 anni Matteo Messina. Il dolore della squadra: Corri forte, campioneUn dolore profondo ha colpito la comunità di Campofelice di Roccella dopo la tragica morte di Matteo Messina, il ragazzo di 17 anni rimasto vittima di un incidente stradale sulla statale 113, all’alte ... goalsicilia.it Diciassette anni. E una strada che decide di spegnere tutto. Attorno al corpo di Matteo Messina c’è un silenzio irreale. Un silenzio che pesa come un macigno. Nessuno parla, nessuno trova parole. Perché davanti a un padre e a una madre che hanno appena - facebook.com facebook