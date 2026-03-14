A Genova, si è conclusa l’autopsia su Maria Marchetti, uccisa dal suo figlio con 13 coltellate, tra cui tre o quattro al cuore. Oggi si è tenuto un nuovo interrogatorio per Fabio Fibrini, che si trovava in ospedale al momento dell’interrogatorio. La vicenda ha portato all’arresto del giovane, sospettato di aver commesso il delitto.

E’ stata uccisa con tredici coltellate, undici alla zona del torace Maria Marchetti, la donna di 86 anni trovata morta domenica pomeriggio nella sua abitazione di via San Felice a Molassana che condivideva con il figlio minore Fabio Fibrini, 52 anni. Almeno tre i colpi mortali che hanno raggiunto il cuore dell’anziana. A dirlo l’autopsia eseguita dalla medico legale Isabella Caristo, su incarico del pm Luca Scorza Azzarà che coordina le indagini della squadra mobile. Per ucciderla Fibrini, che era in cura da tempo presso il centro di salute mentale, avrebbe utilizzato un coltello da sub, trovato dagli investigatori nella camera da letto dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Matricidio a Genova, l’autopsia rivela che Maria Marchetti è stata massacrata dal figlio con 13 coltellate, il gip in ospedale

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