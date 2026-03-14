Matilde | come una regina creò il primo welfare medievale

Il 14 marzo 2026 si celebra Santa Matilde di Germania, figura storica di rilievo. In quella giornata, durante la Messa vespertina della IV Domenica di Quaresima, si ricorda il suo ruolo e la sua influenza nel periodo medievale. La giornata è dedicata alla sua figura, che ha lasciato un segno importante nella storia. La commemorazione si svolge con particolare attenzione alle tradizioni liturgiche legate a questa santa.

Il calendario liturgico del 14 marzo 2026 pone al centro dell’attenzione Santa Matilde di Germania, figura storica il cui ricordo si intreccia con la celebrazione della IV Domenica di Quaresima nella Messa vespertina. Sebbene la data sia un sabato, il Martirologio mantiene vivo il nome di questa regina e madre, nata intorno all’895 a Enger in Vestfalia. La sua eredità non è solo un fatto cronachistico, ma un modello di gestione pubblica che unisce potere e carità operosa, offrendo spunti preziosi osserva le dinamiche sociali odierne. La vita di Matilde fu segnata da una formazione monastica nel monastero di Herford, dove assorbì un cristianesimo concreto che avrebbe guidato ogni sua azione successiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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