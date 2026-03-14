Matic | Il calcio italiano è fermo agli anni Novanta Il mio addio alla Roma? Colpa della dirigenza

Il centrocampista del Sassuolo ha dichiarato che il calcio italiano si trova ancora agli anni Novanta e ha annunciato il suo addio alla Roma, attribuendo la decisione alla gestione della dirigenza. Ha inoltre raccontato di aver iniziato a giocare in Serbia in Terza divisione, percependo 75 euro al mese. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua carriera e sulle difficoltà incontrate.

Questa è la storia di un taglialegna mancato, di un ragazzo a cui in Serbia nessuno voleva dare una maglia, di un grande giocatore. La storia di Nemanja Matic, soprannominato il Lupo: “Mi chiamarono così Pogba, Lingard e Rushford allo United: ci sfidavamo a carte e dicevano che io trovavo sempre la strada migliore. Come i lupi”. In Serbia nessuno mi voleva. Giocavo in Terza divisione e il mio stipendio era di 75 euro al mese. Per arrotondare facevo il taglialegna insieme a mio padre. Amo i tifosi giallorossi. Dovrebbero avere la possibilità di lottare per il titolo ogni anno. Io andai via solo per la mancanza di rispetto dei dirigenti Il litigio con Mihajlovic? Una voce messa in giro da qualcuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Matic: "Il calcio italiano è fermo agli anni Novanta. Il mio addio alla Roma? Colpa della dirigenza" Articoli correlati Leggi anche: Addio al cantante italiano, simbolo degli anni Novanta: il terribile annuncio Undercover Miss Hong e il ritorno agli anni Novanta: quando il K-drama usa la commedia per parlare di potere, lavoro e identitàUndercover Miss Hong non nasce come semplice crime comedy con protagonista sotto copertura. Una raccolta di contenuti su Colpa della Argomenti discussi: Matic: Il calcio italiano è fermo agli anni Novanta. Il mio addio alla Roma? Colpa della dirigenza; Conferenze stampa 28^ giornata Serie A: le parole di tutti gli allenatori. Matic: Il calcio italiano è fermo agli anni Novanta. Il mio addio alla Roma? Colpa della dirigenzaIl centrocampista del Sassuolo si racconta In Serbia giocavo in Terza divisione per 75 euro al mese, la mia lite con Mihajlovic? Non è stata detta tutta la verità ... gazzetta.it