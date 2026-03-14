Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ha parlato della sua esperienza al Chelsea, affermando che l’allora allenatore voleva organizzare doppie sedute di allenamento. Tuttavia, secondo quanto riferito, l’allenatore si sarebbe quindi adattato alle esigenze del gruppo, portando alla vittoria della Premier League. Matic ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Nemanja Matic, centrocampista in forza al Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Conte e il loro periodo al Chelsea. Le parole di Matic. Roma?Siviglia, finale di Europa League. Si è sentito derubato come Mourinho? “Le chiedo: quello era rigore? Vent’anni fa sicuramente no, ma oggi li fischiano. José, che personaggio. Mi ha allenato al Chelsea, allo United e alla Roma. In giallorosso era più tranquillo. Mou ha capito che le nuove generazioni sono diverse dalla nostra.” Con Conte allenatore al Chelsea come si è trovato’ Benissimo: grande tecnico e grande uomo. Un periodo di adattamento perché lui voleva fare i doppi allenamenti che in Inghilterra non si usano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Matic: “Conte al Chelsea voleva fare le doppie sedute, ma alla fine ci venne incontro e vincemmo la Premier”

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