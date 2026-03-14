Materazzi | Rispetto Pio ma manca la Thula Barella ha il…

Marco Materazzi ha commentato il momento dell’Inter durante la tappa milanese dell’EA7 World Legends Padel Tour, concentrandosi sul lavoro di Cristian Chivu come allenatore. Ha espresso rispetto per Pio, ma ha fatto notare che manca la Thula. Materazzi ha aggiunto alcune considerazioni su Barella, senza entrare in dettagli specifici.

Materazzi. Marco Materazzi ha commentato il momento dell’ Inter a margine della tappa milanese dell’EA7 World Legends Padel Tour, soffermandosi soprattutto sul lavoro di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. L’ex difensore campione del Triplete ha voluto riconoscere i meriti del tecnico romeno e della società per la scelta fatta a inizio stagione: secondo Materazzi, pochi avrebbero immaginato un impatto così positivo. “ Chi l’avrebbe mai detto a inizio campionato? Nessuno “, ha spiegato, aggiungendo: “ Bravo chi ha creduto in lui e brava la società che lo ha portato qui “. Materazzi ha poi invitato a mantenere calma e fiducia nel percorso della squadra, evitando giudizi affrettati sul futuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Materazzi: «L’Inter ha perso con la Juve ma in realtà l’ha presa a pallonate»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Sabrina Ferilli: “Cosa manca alla scuola oggi? Il rispetto. Un’insegnante ha delle responsabilità e deve essere attenta, pignola, osservatrice, ma anche integerrima con i propri alunni”Nel 2006 al cinema è esploso al boxoffice “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

Una raccolta di contenuti su Materazzi Rispetto Pio ma manca la...

Discussioni sull' argomento Materazzi: Bravo chi ha creduto in Chivu. Con tutto il rispetto per Pio sta mancando la Thu-La; Materazzi: Bravo chi ha creduto in Chivu.Con tutto il rispetto per Pio sta mancando la Thu-La; SportMediaset: Juve, Conceicao: Abbiamo la qualità per arrivare in Champions Video; Materazzi: Bravo chi ha creduto in Chivu, ora sta mancando la ThuLa. Barella? I sardi non si...

Materazzi: Bravo chi ha creduto in Chivu.Con tutto il rispetto per Pio sta mancando la Thu-LaL'ex difensore nerazzurro all'EA7 World Legends Padel Tour:Bravo chi ha creduto in Chivu, chi l'avrebbe mai detto. Penso che l'Inter sia ancora la più f ... libero.it

Rispetto al passato sul mercato nessuno sembra davvero intoccabile all'Inter, a parte rari casi come Lautaro e Pio Esposito. - Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook