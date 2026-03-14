Masterclass al liceo con Roberto Gualdi

Al liceo musicale Cicognini-Rodari si è tenuta una masterclass con Roberto Gualdi, uno dei batteristi italiani più noti. Gualdi, noto per la sua attività come turnista sia in live sia in studio, ha incontrato gli studenti per condividere tecniche e esperienze. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studenti desiderosi di approfondire il loro percorso musicale sotto la guida del musicista.

Masterclass d’eccezione al liceo musicale Cicognini?Rodari con Roberto Gualdi, tra i più importanti batteristi italiani, apprezzato turnista live e in studio, concertista e didatta di riferimento nel panorama nazionale. L’incontro prende il titolo di " Ritmologia ", come la fortunata pubblicazione dello stesso Gualdi, oggi punto di riferimento per musicisti e studenti. La masterclass ha affrontato il tema della gestione consapevole del tempo nella musica, al di là di generi e stili. Il percorso non era rivolto esclusivamente a batteristi o percussionisti, ma a tutti gli strumenti e ai cantanti, con l’obiettivo di esplorare il ritmo come competenza trasversale e fondativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Masterclass al liceo con Roberto Gualdi Articoli correlati All’Accademia di Belle Arti al via la masterclass con il regista Matteo TarascoL’appuntamento è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni (minori su autorizzazione) interessati a intraprendere un viaggio intensivo nel mestiere... Addio a Gian Carlo Gualdi, fratello del grande musicista Henghel. Il ricordo di Tirelli: "A Sanremo salì sul palco con Louis Armstrong"Forte cordoglio, a San Martino in Rio, per la scomparsa di Gian Carlo Gualdi, 90 anni, che con il suo impegno aveva contribuito alla nascita e alla... Aggiornamenti e notizie su Roberto Gualdi Argomenti discussi: Masterclass al liceo con Roberto Gualdi; ll batterista Roberto Gualdi al liceo musicale Cicognini-Rodari: a Prato la masterclass Ritmologia. Masterclass al liceo con Roberto GualdiMasterclass d’eccezione al liceo musicale Cicognini?Rodaricon Roberto Gualdi, tra i più importanti batteristi italiani, apprezzato turnista live e in ... lanazione.it