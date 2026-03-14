Sabato 14 marzo 2026, alle 12:53, sul palco di Sanremo si è conclusa la finale con Marco Masini che si è piazzato al quinto posto con la canzone

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 12:53, il palcoscenico di Sanremo ha un risultato concreto: Marco Masini si è classificato al quinto posto con la canzone Male necessario, realizzata in collaborazione con Fedez. Questa performance non è solo una classifica musicale, ma riflette un cambiamento profondo nelle dinamiche produttive italiane, dove la fusione tra generazioni e generi musicali sta ridefinendo i parametri del successo televisivo. L’artista toscano descrive l’esperienza come un incontro tra due mondi apparentemente distanti ma complementari, dove la voce di Masini dà corpo alle parole rapide di Fedez. Il cantautore sottolinea che senza la presenza dell’altro, né la sua voce né le barre del rapper avrebbero avuto senso, attribuendo merito e responsabilità in parti uguali, il cinquanta percento ciascuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masini e Fedez: il 5° posto che cambia la musica italiana

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