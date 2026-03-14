Martusciello FI | Capo dell’opposizione con 11 voti non rappresenta nessuno
Il consigliere di Forza Italia ha commentato la nomina del nuovo capo dell’opposizione, sottolineando che con soli 11 voti non rappresenta nessuno. Ha aggiunto che, a suo avviso, un leader con un sostegno così limitato non ha peso politico e non può essere considerato un vero rappresentante dell’opposizione. La sua opinione evidenzia una forte critica alla legittimità della nomina.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Capo dell’opposizione con solo 11 voti? Facciano pure. Francamente non significherà nulla, perché un capo dell’opposizione che ne rappresenta poco più della metà non è nulla”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Per quanto ci riguarda – conclude Martusciello – o ci saranno criteri meritocratici, oppure Forza Italia non parteciperà ad alcuna designazione e non si farà rappresentare da nessuno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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