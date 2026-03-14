Il consigliere di Forza Italia ha commentato la nomina del nuovo capo dell’opposizione, sottolineando che con soli 11 voti non rappresenta nessuno. Ha aggiunto che, a suo avviso, un leader con un sostegno così limitato non ha peso politico e non può essere considerato un vero rappresentante dell’opposizione. La sua opinione evidenzia una forte critica alla legittimità della nomina.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Capo dell’opposizione con solo 11 voti? Facciano pure. Francamente non significherà nulla, perché un capo dell’opposizione che ne rappresenta poco più della metà non è nulla”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Per quanto ci riguarda – conclude Martusciello – o ci saranno criteri meritocratici, oppure Forza Italia non parteciperà ad alcuna designazione e non si farà rappresentare da nessuno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Martusciello (FI): “Capo dell’opposizione con 11 voti non rappresenta nessuno”

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