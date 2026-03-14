Mark Henry esalta il turn heel di Orton | È questo il Randy che voglio

Un ex wrestler di grande esperienza ha commentato con entusiasmo il recente turn heel di Randy Orton, definendolo esattamente ciò che desiderava vedere. Ha infatti lodato l’attacco di Orton a un altro wrestler durante l’ultimo episodio di SmackDown, paragona l’azione a momenti della propria carriera e ha espresso apprezzamento per il modo in cui il wrestler ha cambiato ruolo.

Il WWE Hall of Famer ha commentato con entusiasmo l’attacco di Orton a Rhodes nell’ultimo episodio di SmackDown, tracciando un parallelo con la sua esperienza personale nel business L’attacco di Randy Orton durante la firma del contratto a SmackDown. L’episodio di SmackDown del 13 marzo ha riservato un finale shock durante il segmento della firma del contratto per la difesa titolata di Cody Rhodes a WrestleMania. Rhodes, che la settimana precedente aveva sconfitto Drew McIntyre conquistando lo Undisputed WWE Championship, aveva appena firmato il contratto quando Randy Orton ha dato il via a un brutale attacco a sorpresa. Dopo un’apparente stretta di mano cordiale, “The Viper” si è scagliato contro il campione, colpendolo con gli scalini d’acciaio del ring e lasciandolo sanguinante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Mark Henry esalta il turn heel di Orton: “È questo il Randy che voglio” Articoli correlati WrestleMania 42: Randy Orton doveva tornare heel, Cody Rhodes noPhoenix 14 marzo 2026 Il turn heel di Randy Orton funziona prima di tutto per un semplice motivo: ha senso, per quanto fosse scontato. Cody Rhodes: “Voglio che Randy Orton mi veda diversamente a Wrestlemania.”Mentre si avvicina WrestleMania 42, Cody Rhodes ha parlato della sua lunga storia personale con Randy Orton.