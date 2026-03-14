Il fantino Mario Sanna ha raggiunto le 1500 vittorie in una corsa a Pisa. Il record storico è stato festeggiato durante la gara, che ha visto il campione, noto come il demonio di Burgos, ottenere il suo traguardo. La vittoria si è concretizzata in una delle competizioni organizzate in città, con Sanna che ha concluso al primo posto.

Il fantino Mario Sanna ha toccato quota 1500 vittorie nella corsa disputata a Pisa. Il traguardo storico appartiene al campione soprannominato demonio originario di Burgos. La comunità di Burgos ha accolto la notizia con entusiasmo, come confermato dal sindaco Leonardo Tilocca. Questo risultato non è solo un successo personale, ma un orgoglio per l’intero territorio sardo. Un record che ridefinisce l’eccellenza ippica. L’impresa raggiunta a Pisa segna un punto di svolta nella carriera del cavaliere. Raggiungere il numero 1500 non è una semplice somma di corse vinte, ma la dimostrazione tangibile di una costanza rara nel mondo dello sport. Sanna ha costruito questa posizione attraverso anni di lavoro duro e dedizione assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mario Sanna: 1500 vittorie, il demonio di Burgos

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