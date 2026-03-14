Marco Venturini degli Studio3 a The Voice Generation con la famiglia | la moglie è l'ex di Amici

Ieri sera su Rai 1 si è svolta una puntata di The Voice Generation a cui ha partecipato Marco Venturini degli Studio3. Il cantante si è esibito insieme alla famiglia, includendo sua moglie, Maddalena Malizia, ex ballerina di Amici. La famiglia al completo ha condiviso il palco con l’obiettivo di realizzare il sogno dei figli.

Marco Venturini degli Studio3 si è presentato ieri a The Voice Generation, in onda su Rai 1. Il cantante si è esibito con la famiglia al completo per realizzare il sogno dei figli: sua moglie, Maddalena Malizia, è l'ex ballerina di Amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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