marco ballotta ci spiega come si vince o si perde lo scudetto

Marco Ballotta analizza le dinamiche di una stagione calcistica, spiegando come si possa conquistare o perdere lo scudetto. Ricorda che nel marzo del 2000 anche la sua squadra si trovava molto indietro in classifica, evidenziando i momenti di difficoltà e le eventuali rimonte che possono cambiare gli equilibri in campionato. La sua narrazione si concentra sui fatti e sugli andamenti delle squadre nel corso degli anni.

Corsi e ricorsi della storia. E della rimonta. “A marzo del 2000 anche noi ci trovavamo lontanissimi dal primo posto. Poi il primo aprile vincemmo lo scontro diretto a Torino contro la Juventus: cambiò tutto”. Pure allora finì 1-0 per gli inseguitori. L’incornata del Cholo Simeone come il sinistro di Estupiñán? “Mai dire mai, le speranze ci devono essere sempre: ci credette fino in fondo la mia Lazio, può crederci anche questo Milan ”, dice Marco Ballotta, che quella notte al Delle Alpi difendeva la porta dei biancocelesti. Ipnotizzò Inzaghi e Del Piero, fu uno dei migliori in campo. Poi nella ripresa il gol che cambiò la corsa scudetto. “Sapevamo di dover vincere a tutti i costi: una volta strappati quei tre punti, il destino non sarebbe stato più nelle nostre mani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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