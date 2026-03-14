Una donna di 53 anni residente in via San Martino a Marcianise è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento e salvata in extremis grazie all'intervento dei soccorritori. La donna ha subito una crisi ipoglicemica e si trovava in condizioni critiche al momento del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno prestato le prime cure e l'hanno trasportata in ospedale.

Una donna di 53 anni, residente in via San Martino a Marcianise, è stata salvata in extremis dopo essere stata trovata priva di sensi nel proprio appartamento. L’intervento tempestivo dei vicini e delle forze dell’ordine ha permesso di evitare un esito fatale causato da una crisi ipoglicemica. La signora, originaria dell’Europa dell’Est, era collassata a terra quando i residenti del palazzo, preoccupati per la sua assenza prolungata, hanno attivato le procedure di emergenza. Gli agenti del commissariato locale hanno forzato l’accesso all’abitazione per verificare la situazione interna. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il paziente, lo hanno trasferito presso il nosocomio più vicino per cure specialistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise: 53enne salvata in extremis da crisi ipoglicemica

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