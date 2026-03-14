Nelle Marche, nelle strutture sanitarie si sono verificati 397 episodi di aggressione ai danni di infermiere durante l'ultimo anno. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra il personale e i pazienti, evidenziando una crisi che coinvolge direttamente il sistema di assistenza. I dati indicano un deciso incremento rispetto agli anni precedenti, senza ulteriori interpretazioni o analisi.

Nelle Marche, il sistema sanitario ha registrato un anno di tensione crescente all’interno delle strutture di cura, dove 397 operatori hanno subito aggressioni. I dati rivelano che la maggior parte delle vittime sono donne infermiere e che quasi tutti gli episodi sono scaturiti da pazienti agitati o frustrati. L’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha sottolineato come questo fenomeno stia erodendo il benessere psico-fisico del personale e comprometta la qualità della relazione terapeutica. La Regione ha attivato una rete coordinata per gestire il rischio clinico e trasformare queste evidenze in interventi pratici. Il peso umano dietro le cifre statistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche: 397 aggressioni, le infermiere al centro della crisi

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