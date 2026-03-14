Mara e 10 cani | la vita nomade che incanta Udine

Mara Gobbato, di 36 anni, si esibisce suonando davanti a Palazzo D’Aronco nel centro di Udine. Con lei sono presenti dieci cani: Punky, Hippie, Stella, Bello, Ponce, Mistico, Luna, Sole, Zara e Rocky. La donna vive una vita itinerante, accompagnata dai suoi animali, tra le vie della città. La scena attira l’attenzione di passanti e curiosi.

Mara Gobbato, 36 anni, suona davanti a Palazzo D’Aronco nel cuore di Udine. Con lei viaggiano dieci cani: Punky, Hippie, Stella, Bello, Ponce, Mistico, Luna, Sole, Zara e Rocky. Questa non è una semplice esibizione, ma un progetto di vita itinerante che fonde arte, amore per gli animali e libertà assoluta. L’artista, originaria di Varese, ha scelto di abbandonare la stabilità domestica per una esistenza nomade attraverso l’Italia. La sua presenza nella piazza udinese attira numerosi passanti che si fermano ad ascoltare la chitarra. I suoi compagni a quattro zampe non sono accessori scenici, ma membri effettivi della sua famiglia in movimento. Una scelta esistenziale controcorrente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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