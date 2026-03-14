Una mappa termica tridimensionale del sottosuolo nel sud Italia è stata completata, evidenziando un potenziale energetico ancora da sfruttare in Sicilia e Calabria. Lo studio ha permesso di identificare zone con temperature elevate che non erano state precedentemente analizzate. I dati raccolti forniscono una panoramica dettagliata delle caratteristiche geotermiche di queste regioni.

La mappa termica tridimensionale del sottosuolo meridionale è stata completata, rivelando un potenziale energetico ancora inesplorato in Calabria e Sicilia. Il team guidato da Marco Viccaro ha integrato dati multidisciplinari per identificare le aree più promettenti prima di passare alle fasi operative. Questa scoperta non è solo una curiosità scientifica, ma rappresenta una base concreta per la pianificazione territoriale e gli investimenti tecnologici nel settore delle energie. Gli studi condotti dall’Università di Catania, in sinergia con l’Università della Calabria e altri gruppi internazionali, hanno prodotto il primo modello termico su scala litosferica specifico per questa zona del Meridione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mappa 3D: Sicilia e Calabria rivelano calore nascosto

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