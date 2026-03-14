Manoni mette in guardia la Maceratese | Il Termoli può fare male con le ripartenze

Il tecnico della Maceratese ha avvertito la squadra in vista della sfida contro il Termoli, sottolineando che gli avversari sono pericolosi nelle ripartenze. La formazione biancorossa dovrà affrontare la partita senza i centrocampisti Ruani e Sabattini, entrambi infortunati, e dovrà trovare comunque delle soluzioni per contrastare le offensive del Termoli. La partita si giocherà senza alcune pedine chiave a centrocampo.

È una Maceratese che dovrà studiare delle soluzioni per il match contro Termoli dove non potrà contare sugli infortunati centrocampisti Ruani e Sabattini. Si avvicina la sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. "Il Termoli – spiega l’allenatore Manolo Manoni, in passato giocatore della Maceratese – mi è piaciuto ad Ancona, anche se in quella occasione è tornato a casa a mani vuote. Ho visto una squadra che sa cosa vuole, che può contare su un allenatore esperto e di certo verrà a Macerata cercando di fare il massimo pur di ottenere punti". Dall’altra parte ci saranno i biancorossi. "Mi aspetto – aggiunge – una Maceratese che cercherà di comandare sul piano del gioco, ma è una gara complicata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Manoni mette in guardia la Maceratese: "Il Termoli può fare male con le ripartenze" Articoli correlati Leggi anche: L’Ancona non può perdere terreno. Con la Maceratese senza fare calcoli Maceratese, settimana decisiva . C’è il delicato match con TermoliInizia la settimana che porta la Maceratese alla delicata sfida contro il Termoli, uno scontro salvezza che mette in palio punti pesantissimi contro...