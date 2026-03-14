Una nuova foto pubblicata dal Dipartimento di Giustizia mostra un uomo in accappatoio insieme a Epstein e a un altro uomo identificato come Andrea. La fotografia è stata trovata tra i documenti resi pubblici e ritrae i tre mentre sono in compagnia. La scoperta ha attratto l’attenzione dei media e sollevato domande su chi siano le persone coinvolte e il contesto dello scatto.

L’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, seduti attorno a un tavolo accanto al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 Li ritrae insieme una nuova foto, emersa dai documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si tratta della prima immagine nota dei tre uomini insieme, sottolinea la Bbc precisando che non sono indicati né il luogo, né la data dello scatto. Secondo ITV News la foto è stata scattata a Martha’s Vineyard, negli Stati Uniti, e si ritiene che risalga al periodo tra il 1999 e il 2000, prima che Epstein venisse condannato a 13 mesi di carcere e registrato come molestatore sessuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mandelson in accappatoio con Epstein e Andrea, spunta la foto

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