Maltrattamenti sulle ginnaste nuova udienza

Ieri mattina si è tenuta una nuova udienza del procedimento disciplinare presso il tribunale della Federazione. Il caso riguarda maltrattamenti subiti da alcune ginnaste, con le accuse rivolte a diversi responsabili. La procedura giudiziaria si concentra sull’esame delle testimonianze e dei documenti presentati dalle parti coinvolte. Nessuna decisione è stata ancora comunicata al termine dell’udienza.

Nuova udienza, ieri mattina, del procedimento disciplinare davanti al tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia per Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati che vanta al suo attivo un lungo curriculum di successi, non ultimi quelli mondiali con atlete del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea. Al centro, l’audizione di due testimoni, prima del rinvio al 20 marzo per una nuova tappa dell’istruttoria. Ghetti deve rispondere davanti alla giustizia sportiva di una serie di presunte condotte ai danni di alcune allieve, "insultate", "umiliate" e addirittura "aggredite fisicamente". Il tutto si sarebbe verificato nella palestra di Pontelagoscuro tra il 2023 e il 2025 ai danni di alcune ginnaste, anche minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti sulle ginnaste, nuova udienza Articoli correlati Leggi anche: Presunti maltrattamenti sulle ginnaste azzurre: a Monza è iniziato il processo Maltrattamenti sulle ginnaste azzurre, la versione di Maccarani: “A processo porteremo la giusta conoscenza dei fatti”Desio (Monza Brianza), 10 Febbraio 2026 - "Porteremo al processo la giusta conoscenza dei fatti con le nostre testimonianze. Contenuti e approfondimenti su Maltrattamenti sulle ginnaste nuova... Argomenti discussi: Maltrattamenti sulle ginnaste, nuova udienza. Maltrattamenti sulle ginnaste, nuova udienzaNuova udienza, ieri mattina, del procedimento disciplinare davanti al tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia per Livia Ghetti, storica allenatrice ... ilrestodelcarlino.it Maltrattamenti sulle ginnaste azzurre, la versione di Maccarani: A processo porteremo la giusta conoscenza dei fattiLa ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica e responsabile dell'Accademia internazionale delle Farfalle di Desio in Brianza, Emanuela Maccarani, era presente questa mattina al Tribunale di Monza ... ilgiorno.it