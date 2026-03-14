Maltempo torna la neve in montagna | in Formazza chiusa per pericolo valanghe la Statale 659

A causa delle intense precipitazioni, la neve è tornata a coprire le montagne del Vco, con diversi centimetri attesi al suolo. La Statale 659 in zona Formazza è stata chiusa per il pericolo di valanghe, mentre le condizioni meteo continuano a interessare la regione con un clima di maltempo. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

La regolare transitabilità, fanno sapere da Anas, sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito Come previsto da alcune ore forti precipitazioni stanno interessando il nostro territorio. Sulle montagne del Vco, in particolare, è tornata a cadere la neve e sono attesi al suolo diversi centimetri. Arpa ha quindi emesso nella zona un'allerta meteo gialla per neve e valanghe, che nella giornata di domani, domenica 15 marzo, passerà ad arancione, almeno per quanto riguarda il rischio valanghe. Per questo motivo, Anas ha chiuso al traffico la strada statale 659 in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza, isolando di fatto la frazione di Riale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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