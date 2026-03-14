Il maltempo torna a colpire Reggio Calabria e provincia dopo alcuni giorni di clima più mite. La protezione civile calabrese ha diffuso un avviso di allerta gialla, prevedendo piogge intense e possibili criticità meteo su tutta la regione. La perturbazione si afferma con condizioni di maltempo che dureranno almeno fino a domani.

A partire dalla tarda mattinata di domani, la protezione civile regionale segnala sul tutto il territorio metropolitano temporali con possibilità di forti raffiche di vento e grandinate locali È durato poco il clima primaverile di questi giorni. Domani tornerà il maltempo, come segnala l'avviso diramato dalla protezione civile calabrese, che individua criticità meteo da allerta gialla per l'intera regione. Il territorio di Reggio Calabria, città e provincia, si prepara dunque a una domenica di pioggia. Secondo il bollettino, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Maltempo, prorogata l'allerta gialla: domenica di pioggia e vento a Reggio Calabria e provinciaIl dipartimento di Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni climatiche avverse previste per l'intera giornata del 15...

Forte maltempo a Reggio Calabria, le immagini

Contenuti utili per approfondire Reggio Calabria

Temi più discussi: Maltempo, ritorna la pioggia con allerta gialla a Reggio Calabria e provincia; Torna il tempo instabile in Calabria: piogge sporche di sabbia del Sahara in arrivo. E da domenica attesi temporali · LaC News24; Meteo a Roma, domani torna la pioggia e l'allerta maltempo; A Milano torna il maltempo: prevista (ancora) pioggia nel weekend.

Peggioramento meteo in Calabria, piogge e vento attesi nel regginoCieli coperti e precipitazioni a tratti moderate o intense a partire da domenica e per l'inizio della prossima settimana ... reggiotv.it

Dieci giorni sott’acqua, la Calabria travolta dal maltempoMaltempo in Calabria, piogge record e fiumi in piena dall’11 al 20 febbraio. L’Arpacal avverte: suoli saturi e rischio idrogeologico ... quotidianodelsud.it

Pallavolo A3M GirBlu - L’ultimo turno contro Lecce deciderà il destino della Domotek Reggio Calabria x.com

RAPINA AL TOYS CENTER DI REGGIO CALABRIA: DUE ARRESTI PER IL COLPO DA 45 MILA EURO Indagine della Squadra mobile: decisivi i filmati di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici della Polizia Scientifica https://www.calabriainchieste.it/2026 facebook