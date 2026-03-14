Malpensa | comitati chiedono assemblea Cuv 2026 per fermare

Comitati e associazioni ambientaliste del territorio di Malpensa hanno inviato una richiesta ufficiale affinché venga convocata l’assemblea del Consorzio Urbanistico Volontario nel 2026. La loro richiesta riguarda la programmazione e le decisioni che riguardano lo sviluppo della zona. L’appello è stato rivolto direttamente alle autorità competenti, senza indicare motivazioni specifiche.

Comitati e associazioni ambientaliste del territorio di Malpensa hanno lanciato un appello formale per la convocazione dell’assemblea annuale del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) nel 2026. La richiesta, indirizzata al sindaco di Cardano al Campo Lorenzo Aspesi, presidente pro tempore del consorzio, nasce dalla necessità di colmare il divario tra le risposte ricevute nell’incontro precedente e le istanze concrete delle comunità locali. Il nodo centrale della questione riguarda l’impatto diretto dell’espansione aeroportuale sulla vita quotidiana dei residenti, con richieste specifiche sul Piano d’Area, sullo stato dei lavori stradali e sulle strategie di decarbonizzazione che rischiano di rimanere teoriche senza un piano operativo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malpensa: comitati chiedono assemblea Cuv 2026 per fermare Articoli correlati Leggi anche: No all’ampliamento del Carosello. Assemblea per fermare il progetto Alluvioni: Lepore rivendica gli interventi, i comitati chiedono risposte e FdI incalzaIl sistema idraulico di Bologna ha resistito bene alle recenti precipitazioni eccezionali della vigilia di Natale, secondo quanto emerso dagli ultimi... Approfondimenti e contenuti su Malpensa comitati chiedono assemblea... Temi più discussi: Comitati e associazioni intorno a Malpensa chiedono l’assemblea del Cuv per il 2026; Malpensa, i comitati scrivono ai sindaci del Cuv: Ambiente e salute, servono risposte; A Malpensa maxi sequestro di sigarette di contrabbando: 27 denunciati; Nella brughiera di Malpensa arriva Olga, il robot che mappa l’ambiente. Malpensa, le associazioni ambientaliste della brughiera contro l'espansione e il consumo di suoloUna bretella ferroviaria che attraversa il parco del Ticino. Secondo i dati Ispra ha contribuito a fare di Casorate Sempione uno dei comuni lombardi con il maggior consumo di suolo. Per i comitati ... rainews.it Troppi voli sul Piemonte, comuni e comitati chiedono di non votare la nuove rotte di MalpensaOltre 226 mila movimenti nel 2025, in aumento rispetto ai 214 mila del 2024, e ai 202 mila circa del 2023. L’attività di Malpensa cresce: il Masterplan 2035 punta a oltre 310 mila movimenti anno. rainews.it Robot per la tutela ambientale testato a Malpensa e Parco del Ticino: raccolta dati su biodiversità. - facebook.com facebook Buongiorno dallo staff di @MiAirports Vi ricordiamo che stiamo operando presso l'aeroporto di Milano Linate, Milano Malpensa Terminal 1 e Milano Malpensa Terminal 2. x.com