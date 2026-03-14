Mahmood lascia l’Italia per la Spagna | Qui mi sento tigre nello zoo

Mahmood ha annunciato il suo trasferimento in Spagna, spiegando di aver bisogno di vivere più liberamente e di passeggiare per le strade senza sentirsi sotto pressione. Ha detto che questa decisione nasce dalla volontà di dedicare più tempo a riflettere sui propri pensieri e difficoltà, allontanandosi dall’Italia. La scelta di spostarsi rappresenta un cambiamento importante nella sua vita personale e artistica.

“ Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato”. Lo ha detto Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood ) nel corso di un’intervista al magazine Butt. “Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo “, spiega il cantautore, che ha anche raccontato alcuni momenti della sua carriera, a partire dal successo di ‘ Soldi ‘, in cui “nessuno credeva. Dicevano ‘Carino. Strano’. Ma poi è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mahmood lascia l’Italia per la Spagna: “Qui mi sento tigre nello zoo” Articoli correlati Leggi anche: «Mi trasferisco in Spagna», Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama: «Mi sento una tigre nello zoo. Ho bisogno di nuova ispirazione» Leggi anche: Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo” Una selezione di notizie su Mahmood lascia Temi più discussi: Mi trasferisco in Spagna, Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama: Mi sento una tigre nello zoo. Ho bisogno di nuova ispirazione; Mahmood lascia l’Italia e va a vivere all’estero: Mi sento come in uno zoo; Mahmood lascia l’Italia, andrà a vivere in Spagna; Mahmood lascia l’Italia: Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo. Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitatoIl cantante racconta il peso della fama e la decisione di fermarsi: stop ai live nel 2026 per ritrovare ispirazione e libertà lontano dai riflettori. tgcom24.mediaset.it Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo(Adnkronos) - Mahmood lascia l'Italia. Il cantante ha annunciato la sua volontà di trasferirsi in Spagna, a causa delle troppe attenzioni e pressioni che sente nel nostro Paese. Mi trasferisco in Spa ... msn.com Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo” x.com Mahmood lascia l'Italia e annuncia: «Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato» - facebook.com facebook