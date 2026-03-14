Mahmood lascia l’Italia | Mi trasferisco in Spagna mi sento tigre allo zoo

Il cantante Mahmood ha annunciato di voler trasferirsi in Spagna, spiegando di sentirsi come una tigre in gabbia nello scenario italiano. Ha dichiarato che la decisione deriva dalle troppe attenzioni e pressioni che riceve nel suo Paese, portandolo a cercare un ambiente diverso dove vivere e lavorare. La sua scelta riguarda quindi un cambio di residenza e di prospettive.

(Adnkronos) – Mahmood lascia l'Italia. Il cantante ha annunciato la sua volontà di trasferirsi in Spagna, a causa delle troppe attenzioni e pressioni che sente nel nostro Paese. "Mi trasferisco in Spagna", ha detto alla rivista Butt, "voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato". Uno dei motivi principali, insomma, è l'attenzione dei fan nei suoi confronti, con Mahmood che ha quindi rivelato di non saper gestire al meglio la fama: "A me non piace quando la gente mi riprende mentre ballo", ha spiegato, "magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera che mi riprende". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Mahmood: «Mi trasferisco in Spagna, in Italia mi sento come una tigre bianca in uno zoo. Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale»Nella sua quotidianità, a Milano, ha la sensazione di essere sempre esposto: «Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo.

Una selezione di notizie su Mahmood lascia

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