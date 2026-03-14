Il cantautore Mahmood ha annunciato il trasferimento in Spagna, spiegando di voler evitare persecuzioni e di aver deciso di allontanarsi da Milano. Ha inoltre comunicato che non terrà concerti fino al 2026. La decisione riguarda la sua vita privata e professionale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico.

Il cantante Mahmood ha annunciato il trasferimento in Spagna e una pausa totale dalle scene per tutto il 2026. La scelta di lasciare l’Italia deriva dal peso della popolarità, che l’artista descrive come una pressione costante e limitante. Nell’intervista a Butt, oltre a parlare della propria privacy, il cantautore ripercorre anche gli esordi difficili e ribadisce l’importanza del legame con la madre. Spagna, la scelta di Mahmood Il cantante Alessandro Mahmoud, noto con lo pseudonimo di Mahmood, ha annunciato il suo imminente trasferimento in Spagna attraverso un’intervista rilasciata alla rivista Butt. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’artista ha espresso la necessità di vivere la propria quotidianità senza la pressione costante derivante dalla popolarità in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mahmood in Spagna per non "essere perseguitato", via da Milano e stop ai concerti per tutto il 2026

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